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مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص جراء تحطم طائرة في جنوب السودان

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مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص جراء تحطم طائرة في جنوب السودان مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص جراء تحطم طائرة في جنوب السودان

مصراوي Masrawy

01:59 م الأربعاء 03 مارس 2021

جوبا - (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم في حادث تحطم طائرة تجارية في دولة جنوب السودان، بحسب ما قاله مسؤول بمطار جوبا اليوم الأربعاء.

وصرح مدير مطار جوبا الدولي، كور كول، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجنوبية العليا- شركة طيران جنوب السودان- تحطمت بعد 10 دقائق من إقلاعها من بيري في ولاية جونقلي في طريقها إلى العاصمة جوبا مساء أمس الثلاثاء.

ونظرا لأن المنطقة نائية، لا تزال التحقيقات جارية في ملابسات الحادث، وتحديد عدد الضحايا، اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكره كول.
وذكرت السلطات المحلية أن 10 أو11 شخصا كانوا على متن الطائرة.

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