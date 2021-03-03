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اليمن: نزوح 14 ألف شخص جراء تصعيد الحوثيين في مأرب خلال فبراير

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اليمن: نزوح 14 ألف شخص جراء تصعيد الحوثيين في مأرب خلال فبراير اليمن: نزوح 14 ألف شخص جراء تصعيد الحوثيين في مأرب خلال فبراير

مصراوي Masrawy

01:55 م الأربعاء 03 مارس 2021

صنعاء - أ ش أ

أعلنت إحصائية حكومية يمنية نزوح أكثر من 14 ألف شخص جراء تصاعد المعارك مع الحوثيين بمحافظة مأرب منذ مطلع فبراير الماضي.

وأوضحت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب - في تقريرها الشهري حول حالة النزوح الجديد بالمحافظة، وأورته قناة (العربية) اليوم الأربعاء - أن التصعيد الحوثي في مأرب منذ مطلع يناير واستمرار قصفها الصاروخي والمدفعي لمخيمات النازحين بالمحافظة أجبر نحو 14 ألفًا و413 شخصًا بواقع 2059 أسرة على النزوح من مخيماتهم في مديريات (صرواح - رغوان - بني ضبيان).

وأشارت إلى نزوح هذه الأسر خلال الفترة من 7 إلى 28 فبراير الماضي والانتقال إلى المناطق الجنوبية لمديرية صرواح وفي مدينة مأرب وضواحيها الجنوبية وفي مديرية الوادي، مؤكدة افتقار هؤلاء النازحين للحد الأدنى من مقومات الحياة اليومية.

وطالبت كافة المنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية في اليمن بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن، وتقديم الإغاثة الطارئة والعاجلة لهم وتوفير احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ لوقف هجماتهم المستمرة على محافظة مأرب وعدم ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ مخيمات وتجمعات النازحين بالمحافظة وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح.

وكانت اليمنية قد حذرت، في وقت سابق، من قوع كارثة إنسانية وشيكة جراء استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: "إن محافظة مأرب تضم بحسب تقارير حكومية، أكثر من 90 مخيمًا واستقبلت منذ 2014 قرابة 318 ألف أسرة بإجمالي مليونين و231 ألف نازح، منهم 965 ألف طفل و429 ألف امرأة، ما يشكل 60% من إجمالي النازحين في عموم اليمن‏".

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مصراوي Masrawy

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