ضبط صاحب سلسلة صيدليات هارب من 261 حكم قضائي بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص، مطلوب التنفيذ عليه في 261 حكم قضائي.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، أفادت قيام أحد الأشخاص (مالك مجموعة صيدليات- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة)، المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في (261 حكم حبس جزئي بتهم " شيكات – تبديد - سرقة تيار كهربائي") بترك محل إقامته والتردد على منطقة المنيل دائرة قسم مصر القديمة بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه حال تردده على دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.