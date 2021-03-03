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ضياء رشوان: القضاء الإداري يرفض دعاوى استبعادي من انتخابات الصحفيين

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ضياء رشوان: القضاء الإداري يرفض دعاوى استبعادي من انتخابات الصحفيين ضياء رشوان: القضاء الإداري يرفض دعاوى استبعادي من انتخابات الصحفيين

مصراوي Masrawy

01:47 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح على نفس المنصب في انتخابات التجديد النصفى، اليوم، رفض القضاء الإداري دعوى استبعاده من قوائم المرشحين لانتخابات نقابة الصحفيين، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، في وقت سابق، رفض الطعنين المُقدمين ضد ترشح ضياء رشوان على مقعد النقيب لدورة ثانية.

وقال ميري في تصريحات صحفية، إن أسباب رفض الطعنين المقدمين من كارم يحيى ورفعت رشاد، تعود إلى أن شروط الترشيح منصوص عليها حصرًا في قانون النقابة واللائحة، وليس من بينها الأسباب الواردة بالطعن.

وأضاف أنه من أسباب رفض الطعنين أيضًا، أن اختصاصات الجمعية العمومية منصوص عليها حصرًا في القانون واللائحة الداخلية، وليس من بينهما الأسباب الواردة بالطعن، كما أن "رشوان" حاصل على حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا، بأحقيته في استمراره بجدول المشتغلين بالنقابة.

وأوضح أن اللجنة أكدت بعد رفض الطعنين أن العمومية وفقًا لقانون النقابة واللائحة، هي صاحبة الاختصاص، والوحيدة وبإرادتها في أن تنتخب من تريد.

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