بالصور.. بروتوكول تعاون بين محافظة أسوان وهيئة تنمية الصعيد

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، واللواء مهندس سامي الشناوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، بروتوكول تعاون في شتى المجالات التنموية، مع استكمال المشروعات المعطلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع آلية التنفيذ لهذه المشروعات خاصة ذات الجدوى الاقتصادية.

وأشاد اللواء أشرف عطية بهذه الخطوة، موضحاً بأنه من أبرز المشروعات التي يجري العمل المشترك عليها هو استصلاح الأراضي الزراعية المخصصة كتعويضات لأهالي النوبة لتسليمها للمنتفعين جاهزة للزراعة، علاوة على إنشاء منطقة تجارية لوجستية بكركر بمساحة 30 ألف م2، وترفيق المنطقة الصناعية بالعلاقي وامتدادها لتشغيل 27 مصنعًا جديدًا، وإنشاء مصانع جديدة منها مصنع للرخام بمساحة 10 آلاف م2 ومصنع لتدوير القمامة بالعلاقي.