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شمال سيناء تسجل حالة وفاة بكورونا وشفاء 11 مصابًا

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مصراوي Masrawy

01:08 م الأربعاء 03 مارس 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، عن وفاة حالة جديدة بكورونا كانت تتلقى العلاج بقسم العزل بمستشفى العريش العام وسيجري دفن الحالة طبقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة في الدفن، ليرتفع بذلك إجمالي وفيات كورونا بالمحافظة منذ بداية الجائحة الي 108 حالات.

وأوضح البيان، أن 11 مصابًا بكورونا جرى علاجهم بأقسام العزل بمستشفى العريش العام بينما أصيبت 3 حالات أخرى بكورونا.

وقال البيان إن إجمالي مصابي كورونا بالمحافظة وصل 317 حالة وإجمالي حالات الشفاء بلغ 1806 حالات شفاء و4 حالات مازالت تتلقى العلاج تحت الحجز بأقسام العزل فضلًا عن 73 حالة عزل منزلي.

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