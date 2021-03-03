سقوط تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو هيروين و6 بنادق آلية و3 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والمُتاجرين بالمواد المخدرة ومرتكبي جرائم السرقات بالإكراه وما بحوزتهم من أسلحة نارية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمدرية أمن الجيزة، أفادت بقيام عدد من العناصر الإجرامية الخطرة بالاتجار في المواد المخدرة، وإدارة وبيع مسحوق الهيروين المخدر مُتخذين من الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الآثم، يتزعمهم (أحد العناصر الإجرامية - سبق اتهامه فـي قضية مخدرات ومطلوب التنفيذ عليه في 3 جنايات مخدرات - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة) واختباءه بإحدى المزارع بمنطقة النوبارية بالبحيرة- قام بشرائها بمبلغ 6 ملايين جنيه؛ لتقنين ثرائه غير المشروع (غسل أموال).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق إدارة البحث الجنائي بمديرتي أمن (الجيزة – البحيرة)، ومشاركة قوات الأمن المركزي، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإدارة مبيع لتجارة مسحوق الهيروين المخدر بالمناطق الزراعية بدائرة مركز كرداسة واستخدام الأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطه الآثم.

كما أرشد المتهم عن مكان إخفاء المواد المخدرة والأسلحة النارية، عُثر على (9 أسطوانات لمسحوق الهيروين المخدر وزنت 3 كيلو جرامات – 6بنادق آلية و 66 خزنة - فرد محلي - كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية بلغت أكثر من 3 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.