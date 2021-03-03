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تفاعل كبير مع حملة "دعم المطاعم المحلية" المتأثرة من كورونا

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تفاعل كبير مع حملة "دعم المطاعم المحلية" المتأثرة من كورونا تفاعل كبير مع حملة "دعم المطاعم المحلية" المتأثرة من كورونا
أطلقتها "جاهز" لدعم 3 آلاف مطعم ولاقت حماسًا وتأييدًا كبيرين

تفاعل كبير مع حملة

تفاعل الشعب السعودي وعدد من النشطاء السعوديين مع مبادرة تطوعية لدعم المطاعم المحلية، التي تأثرت بسبب جائحة كورونا؛ حيث وجدت هذه المبادرة التي تهدف لدعم أكثر من ٣ آلاف مطعم محلي، حماسًا منقطع النظير جعلت العديد من مشاهير التواصل الاجتماعي يسارعون بتأييدها ودعمها، كذلك بعض الجهات الحكومية قامت بدعم هذه المبادرة كمنشآت، والمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، وشركة الغاز الوطنية التي قدّمت تخفيضًا يبلغ ١٥٪، كذلك عدد من تطبيقات التوصيل.

يُذكر أن هذه المبادرة قد بدأتها شركة "جاهز" الدولية التي أعلنت تنازلها عن حقوقها المادية عن جميع طلبات التوصيل التي تخص المطاعم المحلية التي تأثرت نتيجة الظروف الحالية لأزمة كورونا، كما قامت "جاهز" بإطلاق هاشتاق #دعم_المطاعم_المحلية، الذي دعت من خلاله جميع تطبيقات توصيل الطلبات والمورّدين إلى التضامن معها لدعم مطاعمنا المحلية.

حول هذه المبادرة صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "جاهز" الدولية غصاب المنديل، بأن الجميع في "جاهز" يؤمن بالعمل المجتمعي المستدام.. وانطلاقًا من هذه المسؤولية تم الإعلان عن هذه الحملة دعمًا للمطاعم المحلية التي تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل هذه الأزمة وانعكاسها الذي طال الجميع؛ لافتًا إلى أن التوجه العام حاليًا هو دعم الكيانات الصغيرة لرواد الأعمال السعوديين، وهي أحد الأهداف التي وضعتها رؤية المملكة في رفع مساهمتها من ٢٠ إلى ٣٠% في الناتج المحلي؛ وهو ما يمثل رؤية طموحة وثاقبة بالتوجه نحو صحي عالمي.

يُذكر أن شركة "جاهز" الدولية قامت مؤخرًا بتوقيع اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي لتقديم خدمات الناشر التجاري مجانًا كدعمٍ لما يقارب ٥ آلاف مطعم.جاهز دعم المطاعم المحلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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