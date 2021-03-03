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شرطة البيئة: ضبط 2000 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالبحيرة

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شرطة البيئة: ضبط 2000 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالبحيرة شرطة البيئة: ضبط 2000 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالبحيرة

مصراوي Masrawy

12:47 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جهودها، وقامت بعدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات، في مجال الثروة الزراعية الأعلاف الحيوانية عن ضبط 4 مصانع "بدون ترخيص" بمضبوطات 1915,2 طن أعلاف حيوانية – بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الزراعة) بنطاق مديرية أمن البحيرة.

وفي مجال حماية البيئة وعوادم السيارات، ضبطت الحملات22 سيارة؛ لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وفي مجال حماية الملاحة الداخلية، ضبطت الحملات، 12 وحدة نهرية؛ لمخالفة قانون الملاحة الداخلية، و11 قضية تلويث نهر النيل والمجاري المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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