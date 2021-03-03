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الأزهر يبدأ تفعيل وحدة "لم الشمل" في الوادي الجديد

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الأزهر يبدأ تفعيل وحدة "لم الشمل" في الوادي الجديد الأزهر يبدأ تفعيل وحدة "لم الشمل" في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

12:44 م الأربعاء 03 مارس 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت منطقة الوعظ والإعلام الديني التابعة للأزهر الشريف في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تفعيل وحدة " لم الشمل" لحماية الأسرة المصرية.

وأكد الدكتور عمر عبدالكريم، مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني في الوادي الجديد، في بيان اليوم الأربعاء، أن تفعيل الوحدة يأتي انطلاقًا من واقع مسؤولية الأزهر الشريف، تجاه المجتمع والعمل على حل المشكلات الاجتماعية لمواجهة انتشار ظاهرة الطلاق والتفكك الأسري، لحماية الأسرة الواحاتية بالمحافظة.

وأضاف "عمر" أن منطقة الوعظ بالوادي الجديد، بدأت في تفعيل دور وحدة لم الشمل ووسائل التواصل بالوحدة، وطريقة التقدم بطلب إليها، وفقًا لما أعلنه الأزهر الشريف على موقعه الرسمي.

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