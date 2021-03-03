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اليمن يرحّب بالعقوبات الأمريكية على اثنين من القيادات العسكرية الحوثية

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اليمن يرحّب بالعقوبات الأمريكية على اثنين من القيادات العسكرية الحوثية اليمن يرحّب بالعقوبات الأمريكية على اثنين من القيادات العسكرية الحوثية
لدورهما في استهداف المدنيين والسفن التجارية في المياه الدولية ودول الجوار

اليمن يرحّب بالعقوبات الأمريكية على اثنين من القيادات العسكرية الحوثية

رحّبت اليمنية بقرار الإدارة الأمريكية الخاص بفرض عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران؛ لدورهما في استهداف المدنيين، والسفن التجارية في المياه الدولية، ودول الجوار.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: تؤكد الحكومة اليمنية أن رفض مليشيات الحوثي الاستجابة لدعوات السلام، واستمرارها في تنفيذ أجندة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة؛ هو ما يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ويفاقم من الأزمة الإنسانية في البلاد.

وجددت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوطات على هذه المليشيات لوقف سلوكها الإجرامي وهجماتها المستمرة ضد المدنيين والآمنين في مأرب وكل المناطق اليمنية وبما يكفل تحقيق السلام في اليمن.اليمن العقوبات الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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