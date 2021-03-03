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بالصور.. البابا تواضروس يترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس

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بالصور.. البابا تواضروس يترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالصور.. البابا تواضروس يترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس

مصراوي Masrawy

12:21 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب مينا غالي

بدأ المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع لجنته الدائمة، وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني الاجتماع، وهو أحد اجتماعين اثنين فقط يكونان فعاليات اليوم الأخير من اجتماعات لجان المجمع.

وبدأت أمس الأول اجتماعات لجان المجمع وتستمر حتى مساء اليوم، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يوم غدٍ الخميس.

ويشهد مركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي خلال الفترة المسائية، اجتماع لجنة سكرتارية المجمع المقدس، للتحضير للاجتماع العام الذي سيجرى في الحادية عشرة من صباح الغد.

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