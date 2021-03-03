بالصور.. قرية تصفا تستعد لتشييع جنازة شقيق المخرج خالد يوسف

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

استعد أهالي قرية تصفا بكفر شكر، في القليوبية، لاستقبال جثمان المهندس صلاح يوسف شقيق المخرج خالد يوسف، وجرى إقامة سرادق أمام منزل الأسرة، وعبر الأهالي عن حزنهم على الفقيد.

وأشارت سلوى فكري ابنة شقيقة الراحل، أن خالها كان طيبًا بشوشًا، ورغم أنه كان يعيش بين القاهرة والقرية، إلا أنه قضى آخر أيامه في القرية، وأصيب بفيروس كورونا وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة وبعدها نقل إلى الزقازيق إلا أنه توفي بمضاعفات الإصابة بالفيروس.

ومن المقرر تشييع الجثمان ظهر اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر بمدافن العائلة بقرية تصفا بحضور المخرج خالد يوسف، على أن يقام العزاء مساء يوم الأربعاء بالسرادق أمام دوار العائلة بالقرية.