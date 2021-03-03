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.. رئيس جامعة سوهاج عن أستاذ سؤال وفاة بنشرقي: "صاحب أياد بيضاء"

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بالفيديو.. رئيس جامعة سوهاج عن أستاذ سؤال وفاة بنشرقي: "صاحب أياد بيضاء" .. رئيس جامعة سوهاج عن أستاذ سؤال وفاة بنشرقي: "صاحب أياد بيضاء"

مصراوي Masrawy

12:14 م الأربعاء 03 مارس 2021

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أبدى أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، تقديره واحترامه لنادي ولاعبه أشرف بنشرقي، بعد ذكر اسم اللاعب في سؤال امتحان مادة القانون الدولي بكلية الحقوق في سؤال افترض وفاته.

وأضاف رئيس الجامعة في بث مباشر عبر صفحة مصراوي على فيسبوك أن الجامعة اتخذت قرارًا بوقف انتداب الاستاذ الجامعي "واضع الامتحان" والتحقيق معه إلى جانب مخاطبة جامعة أسيوط المنتدب منها لبيان نتيجة التحقيق هناك فيما يخص هذه الواقعة.

وأشار عزيز إلى أن الجامعة تكن الاحترام والتقدير للاستاذ الجامعي واصفا إياه بـ"صاحب أياد بيضاء".

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مصراوي Masrawy

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