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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أبدى أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، تقديره واحترامه لنادي الزمالك ولاعبه أشرف بنشرقي، بعد ذكر اسم اللاعب في سؤال امتحان مادة القانون الدولي بكلية الحقوق في سؤال افترض وفاته.

وأضاف رئيس الجامعة في بث مباشر عبر صفحة مصراوي على فيسبوك أن الجامعة اتخذت قرارًا بوقف انتداب الاستاذ الجامعي "واضع الامتحان" والتحقيق معه إلى جانب مخاطبة جامعة أسيوط المنتدب منها لبيان نتيجة التحقيق هناك فيما يخص هذه الواقعة.

وأشار عزيز إلى أن الجامعة تكن الاحترام والتقدير للاستاذ الجامعي واصفا إياه بـ"صاحب أياد بيضاء".

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