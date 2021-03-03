استولى على أعمدة إنارة وعدادات.. حبس موظف بشركة الكهرباء في كفر الشيخ

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كفر الشيخ- إسلام عمار:

أمرت نيابة دسوق في كفرالشيخ برئاسة المستشار يحيى السقعان، بحبس فني كهرباء بهندسة كهرباء شمال دسوق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على أعمدة إنارة وعدادات ومعدات خاصة بجهة عمله.

البداية بإخطار تلقاه العقيد أحمد سكران رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفرالشيخ، بضبط وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد أبو عريضة رئيس المباحث، "ش.م.ع.ا"، 40 عامًا، فني كهرباء بهندسة كهرباء شمال دسوق، وبحوزته أعمدة كهرباء، وعدادات ، وكابلات نحاس، يستحوذ عليها لنفسه.

وبمواجهته بالمضبوطات، وتحريات مباحث الأموال العامة، أنكر ما جاء بها، معللا أن ما جرى ضبطه بحوزته هي معدات خاصة بالشركة وفي حيازتها.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3621 لسنة 2021، جنح مركز شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.