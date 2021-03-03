حركة تنقلات محدودة بجامعة أسيوط وتعيين 3 وكلاء جدد بالكليات

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أسيوط- محمود عجمي:

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين 3 وكلاء جدد بكليات التربية، والحقوق، وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية .

وشملت القرارات تعيين الدكتور محمد جابر قاسم جاد المولى الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام محمد السيد الأستاذ المساعد بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بالعمل وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما شملت القرارات ندب الدكتور طارق محمد أبو المجد آدم الأستاذ المساعد بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة بالعمل وكيلًا لكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام.