طلاب الثانوي العام والتجاري يؤدون الامتحانات بلجان الوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أدى 1902 طالب وطالبة بالمدارس الثانوية المختلفة بإدارات الوادي الجديد، الخمسة التعليمية، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن الطلاب أدوا الامتحان أمام ٢٧ لجنة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي للتعليم الفني بالمحافظة، "تجاري -صناعي-زراعي"،اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية وقائية.