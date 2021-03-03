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طلاب الثانوي العام والتجاري يؤدون الامتحانات بلجان الوادي الجديد

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طلاب الثانوي العام والتجاري يؤدون الامتحانات بلجان الوادي الجديد طلاب الثانوي العام والتجاري يؤدون الامتحانات بلجان الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

11:49 ص الأربعاء 03 مارس 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أدى 1902 طالب وطالبة بالمدارس الثانوية المختلفة بإدارات الوادي الجديد، الخمسة التعليمية، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن الطلاب أدوا الامتحان أمام ٢٧ لجنة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة .

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي للتعليم الفني بالمحافظة، "تجاري -صناعي-زراعي"،اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية وقائية.

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