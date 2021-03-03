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السجن 3 سنوات لطبيبة تسببت في وفاة سيدة وجنينها بالدقهلية

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السجن 3 سنوات لطبيبة تسببت في وفاة سيدة وجنينها بالدقهلية السجن 3 سنوات لطبيبة تسببت في وفاة سيدة وجنينها بالدقهلية

مصراوي Masrawy

11:27 ص الأربعاء 03 مارس 2021

الدقهلية- رامي محمود:

قضت محكمة جنح شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية، بالسجن 3 سنوات لطبيبة نساء وتوليد بتهمة الإهمال الجسيم في إجراء عملية جراحة عاجلة لسيدة تدعى "زينب. أ" 27 عامًا "متوفية"، لاستخراج جنين من بطنها.

واستمعت المحكمة إلى الشهود الذين أكدوا أن الأحداث بدأت في شهر أبريل 2020 عندما شعرت المجني عليها بآلام الولادة ليلا، وسارعت بالاتصال بالطبيبة المتهمة وهي التي تابعت معها الحمل وسبق أن وضعت عندها طفلين، إلا أن الطبيبة طلبت منها تعاطي حبوب مسكنة، والانتظار إلى الصباح، فلما اشتد الألم عاودت الاتصال بالطبيبة فنصحتها بأخذ حقنة مسكنة، حتى وصل الألم إلى حد لا تتحمله الأم، وطلبت الطبيبة من الأم الحضور للمركز الطبي الخاص بها.

وعندما وصلت السيدة إلى المركز الطبي وأجرت سونار، تبين أن المشيمة منفصلة والجنين متوفي، وبدلا من نقلها لمستشفى طلبت فتح غرفة العمليات.

وأثناء العملية دخلت السيدة في غيبوبة، وجرى نقلها إلى مستشفى شربين العام والتي ظلت بها 6 أيام حتى توفيت.

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