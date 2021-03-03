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الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

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الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

مصراوي Masrawy

11:35 ص الأربعاء 03 مارس 2021

الكويت - (د ب أ):

أدت الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر.

ودعا أمير البلاد، في كلمة خلال أداء اليمين، أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم، الحكومة الجديدة إلى التطویر لخلق الفرص وسرعة الإنجاز للتخفیف عن كاهل المواطنین.

وشدد على ضرورة الانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفریق الواحد لدفع مسیرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمیة التحقیق ما ینشده أبناء الشعب الوفي من آمال وطموحات تنمویة على كافة الأصعدة، وطالب الوزراء الجدد بوضع نصب أعینهم المصلحة العامة للوطن والتي تعلو فوق كل اعتبار.

ودعا أمير الكويت السلطتین التشریعیة والتنفیذیة إلى التعاون البناء متسلحین في ذلك بالنسیج الاجتماعي والوحدة الوطنیة في سبیل الغایات الوطنیة المأمولة والتصدي للقضایا الجوهریة وحمایة المال العام عملا بأحكام الدستور وتطبیق القانون على الجمیع بحزم وشفافیة.

وتشكلت الحكومة الجديدة من 15 وزيرا، وضمت نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي إلى جانب منصبه كوزير للدفاع وعبد الله الرومي إلى جانب منصبه كوزير للعدل وتعزيز النزاهة وهو وزير جديد في الحكومة.

وضمت الحكومة الجديدة أربعة وزراء جدد إلى جانب احتفاظ عدد من الوزراء السابقين بحقائبهم من بينهم وزيرا الخارجية أحمد ناصر المحمد والداخلية ثامر العلي.

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مصراوي Masrawy

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