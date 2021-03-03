5419 طالبًا بالصف الأول الإعدادي يؤدون الامتحانات في الوادي الجديد

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أدى 5419 طالبًا وطالبة بالصف الأول الإعدادي، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول أمام 121 لجنة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة.

وأكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، انتهاء الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي، إذ تقدم لأداء الامتحانات نحو 5419 طالبًا وطالبة أمام 121 لجنة.

وأشار النيلي، إلى تجهيز كافة المدارس واللجان واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتنفيذ حملات مكثفة من أعمال التطهير والتعقيم.