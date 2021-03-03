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أكثر من مليون مستفيد من خدمات "تأكد" في الشرقية

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أكثر من مليون مستفيد من خدمات "تأكد" في الشرقية أكثر من مليون مستفيد من خدمات "تأكد" في الشرقية
تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

أكثر من مليون مستفيد من خدمات

قدّم مركز "تأكد" في المنطقة الشرقية خدماته لأكثر من 1,000,000 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل به حتى الآن.

يُذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، كما أن مراكز (تأكد) توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر التفشي.المنطقة الشرقية مركز تأكد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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