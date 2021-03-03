بالصور.. أمطار خفيفة على دمياط وانتظام حركة الملاحة

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت مناطق عدة في دمياط ورأس البر، سقوط أمطار خفيفة، اليوم الأربعاء، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس على مناطق عدة في الإقليم.

ولم تتأثر حركة الملاحة في بوغاز شطا وعزبة البرج وبحيرة المنزلة، واستمر خروج مراكب الصيد، منذ ساعات الصباح الأولى، كما انتظم العمل داخل هيئة ميناء دمياط.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وضع خطة تتضمن كافة الاستعدادات الخاصة بمجابهة موجات الطقس السيئ، وسقوط الأمطار.

وأكدت منال عوض، أنه جرى التأكد من وحدات رفع وشفط المياه، التابعة للوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع والمعالجة.