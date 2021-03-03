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مصرع طفل وإصابة طفلة في انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

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مصرع طفل وإصابة طفلة في انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية مصرع طفل وإصابة طفلة في انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

مصراوي Masrawy

10:23 ص الأربعاء 03 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

لقي طفل مصرعه، فيما أصيبت طفلة أخرى، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها مع أسرتيهما بطريق "العراقي" بأبو حماد بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول "إبراهيم.ز" 8 أعوام، جثة هامدة، و"دنيا.و.م.ع" 13 عامًا، مصابة بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها الطفلين مع أسرتهما بطريق "العراقي" بأبوحماد، ما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثانية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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