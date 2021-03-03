أخبار عاجلة

حاكم نيويورك يستبعد استقالته بعد تعرضه لاتهامات جديدة وتخلي حزبه عنه -
مصدر حكومي يكشف سبب تأجيل تطبيق اشتراطات البناء الجديدة -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. "القاهرة" تطرح 267 محلا و189 شقة للبيع بهذه المناطق -
للحماية من النصب.. الإسكان تعلن نصائح وإرشادات لشراء الشقق وتأجيرها -
الإفتاء: الإسلام حفظ للمرأة مكانتها وأعلى من شأنها ـ فيديو -
صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء -
إيفاد مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لذوي الاحتياجات الخاصة -
بزعم استثمارها .. ضبط عامل استولى على أموال مواطنين بسوهاج -
جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية -
مدير تعليم صبيا: أزمة كورونا كانت منحة لتغيير حقيقي نحو تعليم إلكتروني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حاكم تكساس يلغي إلزامية الكمامة: حان الوقت لإعادة فتح الولاية

Print
حاكم تكساس يلغي إلزامية الكمامة: حان الوقت لإعادة فتح الولاية حاكم تكساس يلغي إلزامية الكمامة: حان الوقت لإعادة فتح الولاية

مصراوي Masrawy

10:26 ص الأربعاء 03 مارس 2021

واشنطن - أ ش أ

قال حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت إن "مع تقديم أكثر من 7 ملايين لقاح مضاد لفيروس كورونا الأسبوع المقبل، وإعطاء اللقاح لحوالي 50% من كبار السن، فإن تكساس ستفتح أعمالها بكامل طاقتها مع إنهاء إلزامية الكمامة على مستوى الولاية".

وكتب أبوت -في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- "لقد حان الوقت الآن لفتح تكساس بنسبة 100%".

وبدأت ولايات ومدن أمريكية أخرى في التراجع عن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، ففي ولاية ميسيسيبي أعلن الحاكم تيت ريفز أن الولاية غيرت القواعد والإجراءات الخاصة بعمل الشركات وبالكمامات.

وفي ولايات ومدن أخرى، بما في ذلك ميشيجان ولويزيانا ومدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، رفع المسؤولون أيضا بعض القيود، وإن لم يكن ذلك مثل التغييرات الشاملة في القواعد بولايتي ميسيسيبي وتكساس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

شبكة عيون الإخبارية