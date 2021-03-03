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العراق: انطلاق عملية عسكرية موسعة لملاحقة فلول داعش في كركوك

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العراق: انطلاق عملية عسكرية موسعة لملاحقة فلول داعش في كركوك العراق: انطلاق عملية عسكرية موسعة لملاحقة فلول داعش في كركوك

مصراوي Masrawy

10:10 ص الأربعاء 03 مارس 2021

بغداد - أ ش أ

أعلن قائد مركز العمليات المتقدم في محافظة كركوك، الفريق الركن سعد حربية، اليوم الاربعاء، عن انطلاق عملية عسكرية من عدة محاور في المحافظة بهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي.

وقال حربية في تصريحات، أوردتها قناة "السومرية" نيوز، إن "عملية عسكرية كبيرة انطلقت من عدة محاور لتطهير ما تبقى من عناصر داعش في مناطق جنوب غرب كركوك"، مبينا أن "محاور العملية هي وادي حمرين ووادي الشاي وبلكانة".

وأضاف أن "القطعات المشاركة في العملية هي الجيش والشرطة الاتحادية والقوات الخاصة والحشد الشعبي والعشائري وطيران الجيش".مشيرا إلى أن "هذه العملية تهدف إلى تأمين الحدود الفاصلة بين قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك وقيادة عمليات ديالى وقيادة عمليات صلاح الدين".

وأكد أن "التقدم يتم من كافة المحاور دون عوائق وذو تخطيط فعال"، موضحا أنه "تم قصف الأهداف التي حددت من قبل الاستخبارات العسكرية قبل تنفيذ العملية".

في سياق متصل، أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، إنطلاق الصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات "الوعد الصادق" لمطاردة الخارجين عن القانون في محافظة البصرة.

وقال قائد العمليات ، في بيان اليوم الاربعاء، أن "الهدف من العملية حصر السلاح بيد الدولة ومطاردة المطلوبين للقضاء والمتورطين بقضايا النزاعات العشائرية التي حصلت في مناطق شمال البصرة".

وأضاف أن "قواتنا الأمنية مشغولة في الوقت الحاضر بعمليات فرض حظر التجول ولكن هذا لا يعني التوقف عن إعتقال ومطاردة الخارجين على القانون خصوصا بعد النزاعات العشائرية الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق ضمن قاطع المسؤولية".

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