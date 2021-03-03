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يوم ماطر بجازان وعسير.. الأرصاد: الحالة تشمل محافظات عدة

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يوم ماطر بجازان وعسير.. الأرصاد: الحالة تشمل محافظات عدة يوم ماطر بجازان وعسير.. الأرصاد: الحالة تشمل محافظات عدة
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر إلى مساء اليوم

يوم ماطر بجازان وعسير.. الأرصاد: الحالة تشمل محافظات عدة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ5 مساءً.

ونبّه المركز أيضًا من تكوّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات: (المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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