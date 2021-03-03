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حاكم نيويورك يستبعد استقالته بعد تعرضه لاتهامات جديدة وتخلي حزبه عنه
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الاثنين 08 مارس 2021 02:07 مساءً
مصدر حكومي يكشف سبب تأجيل تطبيق اشتراطات البناء الجديدة
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الاثنين 08 مارس 2021 02:07 مساءً
بالمواعيد وأرقام العمارات.. "القاهرة" تطرح 267 محلا و189 شقة للبيع بهذه المناطق
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الاثنين 08 مارس 2021 02:07 مساءً
للحماية من النصب.. الإسكان تعلن نصائح وإرشادات لشراء الشقق وتأجيرها
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الاثنين 08 مارس 2021 02:07 مساءً
الإفتاء: الإسلام حفظ للمرأة مكانتها وأعلى من شأنها ـ فيديو
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الاثنين 08 مارس 2021 02:07 مساءً
صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء
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الاثنين 08 مارس 2021 02:07 مساءً
إيفاد مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لذوي الاحتياجات الخاصة
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الاثنين 08 مارس 2021 02:07 مساءً
بزعم استثمارها .. ضبط عامل استولى على أموال مواطنين بسوهاج
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الاثنين 08 مارس 2021 02:07 مساءً
جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية
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الاثنين 08 مارس 2021 01:52 مساءً
مدير تعليم صبيا: أزمة كورونا كانت منحة لتغيير حقيقي نحو تعليم إلكتروني
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الاثنين 08 مارس 2021 01:52 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
نتنياهو يستقبل أول سفير إماراتي لدى إسرائيل
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 03 مارس 2021 10:09 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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