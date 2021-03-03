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مصادرة 35 شيشة في حملات على مقاهي بورسعيد

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مصادرة 35 شيشة في حملات على مقاهي بورسعيد مصادرة 35 شيشة في حملات على مقاهي بورسعيد

مصراوي Masrawy

09:45 ص الأربعاء 03 مارس 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شن حي المناخ بمحافظة بورسعيد، حملة اليوم الأربعاء، لرفع الإشغالات والمخالفات وإزالة تعديات الباعة الجائلين، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي.

وأشار الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، إلى أن الحملة استهدفت رفع الإشغالات والمخالفات لإحداث سيولة مرورية، فضلًا عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي خاصة ما يتعلق بارتداء "الكمامات" وأعمال التطهير ومسافات التباعد، لافتًا إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط وإعدام 35 شيشة، وتحرير محاضر بالمخالفة، كما جرى التحفظ على 2 عربة يد، و4 ميزان و2 شمسية، وإعدام 35 مدرج خشب و23 حامل خشب.

وأكد أنه جرى إزالة الثلاجات والاستندات والإشغالات المخالفة المقامة بمنطقة قشلاق السواحل، وإزالة مغسلة غير مرخصة لغسيل السيارات، والتحفظ على أدوات ومعدات لغسيل السيارات.

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