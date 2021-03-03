إصابة طالب جامعي سقط من القطار بالشرقية

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الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب طالب جامعي، بكسور وجروح، اليوم الأربعاء؛ إثر سقوطه من قطار الركاب بمحطة أبو حماد بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول "عبدالرحمن.خ.ا" 22 عامًا، طالب جامعي، مُقيم بميت غمر بالدقهلية، مصابًا بكسر في الذراع الأيمن ومنطقة الحوض.

وتبين سقوط الطالب من القطار بعد لحظات من تحركه من محطة أبو حماد، ما تسبب في إصابته، وجاري تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.