بعد أحداث العنف.. نادي السنبلاوين يخاطب وزير الشباب لنقل مباراته من منية سمنود

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مصراوي Masrawy

الدقهلية-رامي محمود:

أرسل المهندس أحمد رعب، رئيس نادي السنبلاوين الرياضي خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، بشأن الموافقة على نقل مباراة شباب منية سمنود ونادي السنبلاوين، خارج ملعب الأول، والمقرر إعادتها يوم الجمعة القادم بعد ما شهدته المباراة السابقة من اشتباكات بين اللاعبين.

وكان أحمد لطفي حكم مباراة شباب بدواي ومنية سمنود قد حرر بلاغًا أمس اتهم فيه أعضاء الجهاز الفني لفريق بدواي، بالاعتداء عليه بالضرب خلال تحكيم مباراة فريقي منية سمنود وشباب بدواي بدوري الدرجة الثالثة بالدقهلية لكرة القدم.

واتهم الحكم في محضر الشرطة أفراد الجهاز الفني لنادي شباب بدواي بالاعتداء عليه اعتراضًا على قراراته التحكيمية خلال المباراة.