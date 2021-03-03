للراغبين في الحج| لقاح كورونا شرط أساسي لـ"أداء الفريضة".. وشركات السياحة تعلق

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مصراوي Masrawy

كتب - يوسف عفيفي:

علق أصحاب شركات السياحة المصرية العاملة في الحج والعمرة، على إعلان وزارة الصحة السعودية، ربط قبول المشاركين في موسم الحج لعام 2021، بتلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

قال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقًا وصاحب شركة سياحة تعمل في الحج والعمرة، إن القرار مبشر، ويعني وجود حج لهذا العام، خاصةً أن اللقاح لن يتوافر في جميع الدول نظرًا لظروف إنتاجه وتوزيعه، ما يعطي الدول المتوفر فيها المصل فرصة أكبر لأداء مواطنيها الفريضة.

وأضاف سلطان لمصراوي، أن أسعار الحج سترتفع مع وجود اللقاح، نظرًا لظروف التباعد سواء في الإقامة أو النقل أو أثناء تأدية المناسك، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة البرنامج، متوقعا أن الزيادة لن تقل عن 50% في أسعار الخدمات، مشيرًا إلى أنه حال فتح الموسم لحجاج الخارج، ستكون حصة مصر حوالي 25%، متابعا: وهذه النسبة ستعمم على جميع الدول.

وقال أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ومالك إحدى الشركات السياحية العاملة في الحج والعمرة، إن القرار عبارة عن منشور دوري يعمم على شركات السياحة بالمملكة للاستعداد للموسم الجديد، لكن لا يقصد به فتح الموسم على مصرعيه بشكل طبيعي كما كان في الماضي.

وتوقع البكري في تصريح خاص، أن ترتفع نسبة الحجاج المشاركين في الموسم الجديد من الخارج أكثر من العام الماضي، بنسبة تتراوح بين 25 ـ 30% من حصة كل دولة متابعا: "يعني لو مصر 100 مليون يبقى هيروح منها 25% من الحصة بما يعادل 25 ألف حاج".

وأشار إلى أن أسعار الحج سترتفع نظرا لظروف الإجراءات الاحترازية التي ترفع من الأسعار، نتيجة إلغاء الغرف الرباعية واستبدالها بالثنائية، بجانب تحديد عدد الركاب في الباص لـ 25 فردا، مع التأمين الإجباري وخلافه.

من جانبه، تساءل حمزة عنبي، صاحب إحدى الشركات السياحية العاملة في الحج والعمرة، هل القرار خاص بالعمالة، أم بالحجاج؟ كون المنشور لم يحدد الفئات المقصودة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة السعودية اشترطت فقط على الراغبين في أداء الحج الحصول على لقاح كورونا.

وأكد عنبي لمصراوي، أن الفترة المقبلة، ستكشف وجود حـج، وتعممه الحكومة السعودية على حجاج الخارج أم على حجاج الداخل.. هذا كله لم يتضح بعد، وعلينا التريث لحين صدور قرارات جديدة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، اشترطت قبول المشاركين في موسم الحج لعام 2021، بتلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمسبب لمرض كوفيد-19، واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

ونص المنشور الرسمي لوزارة الصحة السعودية: "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج، لموسم الحج للعام الحالي، وتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة، وعليه اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ أنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج".

ولم تكشف الصحة السعودية، عما إذا كان الحجاج القادمين من خارج المملكة أو حجاج الداخل، يشترط عليهم أخذ اللقاح في بلدانهم أو في المملكة، أم أن حج هذا العام سيقتصر على حجاج الداخل من جميع الجنسيات مثل ما حدث العام الماضي.

جدير بالذكر أن مناسك الحج، أقيمت العام الماضي بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، والذين بلغوا حوالي 10 آلاف حاج، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا.​