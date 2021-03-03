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ألمانيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

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ألمانيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد ألمانيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

مصراوي Masrawy

08:53 ص الأربعاء 03 مارس 2021

برلين - (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 9 آلاف و19 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات يوم الأربعاء الماضي 8 آلاف و7 إصابات.

وسجل المعهد 418 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 422 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و460 ألفا و30 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 70 ألفا و881 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين مليونين و274 ألفا و400 شخص.

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