محمد يطلب تطليق زوجته: "أنفقت مصروف البيت على بابجي"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت- فاطمة عادل:

أقام "محمد. ص" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس يطالب فيها بتطليق زوجته نتيجة ما وقع عليه من ضرر مادي ومعنوي، مبررًا "بتصرف مصروف البيت على لعبة ببجي.. وبتسرق واي فاي الجيران".

وقال "محمد" فني تكييفات في دعواه إنه تزوج عن قصة حب استمرت سنة ونصف من "نجلاء. س" زميلته في العمل بالشركة، استمر الزواج عامًا واحدًا ولم يرزقا بأطفال.

وأضاف الزوج "عشت معها حياة زوجية سعيدة في الأسبوع الأول من الزواج، بعدها لاحظت تفاهة شخصيتها، حاول تجنبها وعدم مراقبتها لعدم إزعاجي، ونصحتهاكثيرًا بعدم ممارسة ألعاب الأطفال، لكنها تعتبر ذلك تقييد لحرياتها، لاحظت وقتها بأنها تصطنع المشاكل حتى أتركها بالمنزل وأغادر".

يشتكي الثلاثيني في الدعوى قائلًا: "اكتشفت انها مهمة في البيت ومشغولة طول الوقت بلعبة بابجي، ولم تفكر في طلباتي أو تنظيف المنزل وقمت بضربها فهربت لمنزل أهلها".

واختتم دعواه "تحدث والدها معي كي نحل الوضع بيننا لكنها تجلس أمامي خلال المناقشة وهي تلعب بابجي"، فقررت التخلص منها ورفع دعوى طلاق للضرر حملت رقم

96 لسنة2020، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.