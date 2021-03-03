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بلينكن يدعو لـ "عودة الديمقراطية" في فنزويلا خلال اتصال مع جوايدو

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بلينكن يدعو لـ "عودة الديمقراطية" في فنزويلا خلال اتصال مع جوايدو بلينكن يدعو لـ "عودة الديمقراطية" في فنزويلا خلال اتصال مع جوايدو

مصراوي Masrawy

05:18 ص الأربعاء 03 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في محادثة هاتفية مع زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو الثلاثاء إلى "عودة الديمقراطية في فنزويلا من خلال انتخابات حرة ونزيهة".

وتحدث بلينكن إلى جوايدو بشأن جهود واشنطن وحلفائها ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجموعة ليما ومنظمة الدول الأمريكية ، لتكثيف الضغط والدفع من أجل انتقال سلمي للسلطة ، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس.

كما بحث جوايدو وبلينكن أيضا الاحتياجات الإنسانية في فنزويلا.

ويحتدم صراع على السلطة في فنزويلا الغنية بالنفط منذ بداية عام 2019 ، حيث يحاول جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، إزاحة الرئيس نيكولاس مادورو من منصبه.

وحافظ مادورو ، الذي فاز بولاية ثانية في انتخابات 2018 التي لاقت انتقادات على نطاق واسع ووصفت بأنها غير ديمقراطية ، على قبضته على السلطة بمساعدة الجيش الفنزويلي.

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