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وفق مسميات وعُرف المزارعين القدماء .. اليوم أول أيام الصيف الزراعي

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وفق مسميات وعُرف المزارعين القدماء .. اليوم أول أيام الصيف الزراعي وفق مسميات وعُرف المزارعين القدماء .. اليوم أول أيام الصيف الزراعي
أبرز خصائصه زراعة الخضراوات والورقيات والذرة.. ودرجات الحرارة متفاوتة

وفق مسميات وعُرف المزارعين القدماء .. اليوم أول أيام الصيف الزراعي

يبدأ اليوم الأربعاء، أول أيام الصيف الزراعي، وذلك حسب آلية مرصد الشمس الفلكي بقرية المجاردة بثقيف في محافظة ميسان "قسم التقويم الزراعي"، وفق مسميات وعُرف المزارعين القدماء، حيث يبدأ الصيف الزراعي بنجم الصرف الثانية وعدتها ستة أيام، يليها نجم السماك الأول 12 يومًا، ونجم السماك الثاني 12 يومًا، ونجما العقرب والعقيرب 42 يومًا، ونجم الكف الأول 6 أيام وهي أنجم فصل الصيف للتوقيت الزراعي.

أوضح ذلك لـ"سبق"، الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير مرصد الشمس الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وعضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، وقال: من أبرز خصائصها زراعة الخضراوات والورقيات بأنواعها والذرة. أما من ناحية الطقس سوف تبدأ درجات الحرارة للاعتدال تدريجيًا في كافة المناطق الساحلية والبحرية سواء الشرقية والغربية، فيما لا تزال درجات الحرارة باردة بشكلٍ نسبي خلال فترات الليل والصباح الباكر مع اعتدالها خلال فترات النهار، ويشمل المرتفعات الجنوبية والغربية، وكذلك المناطق الشمالية والشمالية الغربية، فيما تبقى درجات الحرارة في المنطقة الوسطى معتدلة نهارًا باردة ليلاً حتى الصباح الباكر وبشكلٍ نسبي.

واختتم الفلكي "الثقفي" متوقعًا أنه خلال شهري شعبان ورمضان المقبلين سيكون هناك نشاط بتكون السحب الركامية الرعدية وتقلبات جوية متوقعة بأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، وترتكز بشكلٍ أغزر على المرتفعات الجنوبية والغربية خصوصًا بعد فترات منتصف الظهيرة وذلك بعد مشيئة الله تعالى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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