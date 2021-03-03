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اليوم.. النقض تنظر الطعون على أحكام المؤبد والمشدد بقضية "أحداث عنف سوهاج"

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اليوم.. النقض تنظر الطعون على أحكام المؤبد والمشدد بقضية "أحداث عنف سوهاج" اليوم.. النقض تنظر الطعون على أحكام المؤبد والمشدد بقضية "أحداث عنف سوهاج"

مصراوي Masrawy

02:00 ص الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

تستكمل محكمة النقض، اليوم الأربعاء، نظر الطعن على حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 66 متهمًا بأحكام تراوحت من المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف سوهاج".

كانت دائرة "الأربعاء ج" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أبوبكر البسيوني أبوزيد، قضت بإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 66 متهمًا بأحكام تراوحت من المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات في القضية وحددت جلسة لنظر الموضوع.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي تحمل الرقم 203 لسنة 2016 كلي شمال سوهاج، أنهم فى غضون عام 2015 بدائرة قسم ثاني ومراكز طما وطهطا وجهينة بمحافظة سوهاج، حاولوا وآخرون مجهولين قلب نظام الحكم القائم بالبلاد وتغيير دستور الدولة؛ باتفاقهم على ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تستهدف تخريب المنشأت العامة وتعطيلها عن ممارسة أعمالها والضغط على السلطات بغية الحصول على مكاسب سياسية.

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