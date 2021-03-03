بلينكن يرحب بإعلان قمة العلا بشأن المصالحة العربية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب ا)

رحب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، مساء الثلاثاء، بإعلان قمة العلا بالسعودية بشأن قطر والرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين).

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وهنأ بلينكن وزير الخارجية القطري على الإنجاز التاريخي الذي تحقق بإعلان العلا في قمة دول مجلس التعاون الخليجي من قبل قطر والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بحسب البيان الذي وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا).

وقال بلينكن إن قرار فتح الحدود المشتركة، ورفع قيود النقل، وإعادة العلاقات الدبلوماسية خطوة مرحب بها.

وأضاف البيان أن بلينكن شكر وزير الخارجية القطري على استضافة الدوحة لأفراد عسكريين أمريكيين وناقش دعم قطر في تسهيل عملية السلام الأفغانية وأهمية وحدة الخليج.