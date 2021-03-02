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"حزب الله" ردا على البطريرك الماروني: التدويل يشكل خطرا وجوديا على لبنان

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"حزب الله" ردا على البطريرك الماروني: التدويل يشكل خطرا وجوديا على لبنان "حزب الله" ردا على البطريرك الماروني: التدويل يشكل خطرا وجوديا على لبنان

جي بي سي نيوز :- في أول تعليق لـ"حزب الله" على كلمة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية حسن فضل الله، إن التدويل يشكل خطرا وجوديا على لبنان.

وأضاف فضل الله أنه "كنا نتوقع تصرفا مختلفا حول ما حصل في بكركي"، معتبرا أن هناك "من يتلطى خلف البطريركية المارونية" في لبنان.

وشدد فضل الله على أن "حزب الله يرى بأن التدويل يشكل خطرا وجوديا على لبنان"، متسائلا: "ماذا فعل التدويل في سوريا وليبيا والعراق؟"، مضيفا أن "من يريد التمسك باتفاق الطائف يجب أن لا يدعو الدول إلى لبنان لحل الأزمة، بل يجب أن تبدأ المعالجة من الداخل".

وكان الراعي، رأس الكنيسة المارونية في لبنان، قال أمس أمام حشد من مؤيديه، "إننا نواجه حالة انقلابية في لبنان"، مؤكدا أن "هدف دعوته إلى عقد مؤتمر دولي هو إعلان حياد لبنان".

وأضاف الراعي أن "عظمة حركات المقاومة أن تعمل بكنف الدولة، وقال: "لا يوجد جيشان أو جيوش في دولة واحدة ولا شعبان في دولة واحدة"، داعيا اللبنانيين، على وقع هتافات تصف "حزب الله" بالإرهابي وتندد بإيران، إلى عدم السكوت على السلاح غير الشرعي في لبنان.

المصدر: ار تي + وكالات

جي بي سي نيوز

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