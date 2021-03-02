لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكي توافق على تولي بيرنز رئاسة الـCIA

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تمهد هذه الموافقة الطريق أمام تصويت عام بالمجلس على الترشيح

صوتت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على تولي الدبلوماسي المخضرم ويليام بيرنز، منصب مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال السناتور الديمقراطي مارك وارنر، رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ إن "اللجنة وافقت بإجماع الآراء على ترشيح الرئيس جو بادين للدبلوماسي وليام بيرنز لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية".

وتمهد هذه الموافقة الطريق أمام تصويت عام بالمجلس على الترشيح.

يذكر أن بيرنز كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة في موسكو في الفترة من 2005 إلى 2008، وخلال عمله سفيراً في موسكو، شارك في محاولات لـ "إعادة إطلاق" العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في فترة الولاية الأولى للرئيس السابق باراك أوباما.

وفي الفترة 2011-2014، عمل بيرنز نائباً لوزير الخارجية، قبل تقديم استقالته من هذا المنصب.