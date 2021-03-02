القبض على مدير شركة أعشاب طبية تشكل خطرا على الصحة العامة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث التموين القبض على المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة الأعشاب الطبية -ملك آخر- بالجيزة.

وتم ضبط 46 صنفا علاجيا بإجمالى 7434 عبوة أعشاب طبية غير مسجلة بوزارة الصحة وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وتبين أن المتهم يزاول نشاطاً مؤثماً قانوناً بحيازة كميات من الأعشاب الطبية مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.