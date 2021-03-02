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غدًا.. تشييع جثمان شقيق المخرج خالد يوسف بكفرشكر

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مصراوي Masrawy

10:12 م الثلاثاء 02 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت أسرة المخرج خالد يوسف دفن شقيقه المهندس صلاح الدين يوسف، غدًا الأربعاء، عقب صلاة الظهر بمدافن العائلة بقرية تصفا، على أن يقام العزاء مساء يوم الأربعاء بالسرادق أمام دوار العائلة بالقرية.

وأعلن المخرج خالد يوسف، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة شقيقه "صلاح" متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب "يوسف": "رحل شقيقي صلاح"، بينما علق عدد كبير من النجوم على المنشور، أبرزهم الفنان سليمان عيد، الناقدة ماجدة موريس، الإعلامية إيمان أبو طالب، الفنان محمود عزازي، الفنان كريم مغاوري، وآخرون.

وكان خالد يوسف قد أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم 31 يناير الماضي، وبعد أيام أعلن تعافيه، كما كشف عن إصابة شقيقه صلاح بفيروس كورونا وكتب: "دعواتكم أن تمر الحالة بسلام ودعواتكم لشقيقي التي ما زالت حالته حرجة".​

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