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نشرة الحوادث.. تأييد خسارة الانتخابات وتفحُم "طفل فيصل"

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نشرة الحوادث.. تأييد خسارة مرتضى منصور الانتخابات وتفحُم "طفل فيصل" نشرة الحوادث.. تأييد خسارة الانتخابات وتفحُم "طفل فيصل"

مصراوي Masrawy

09:20 م الثلاثاء 02 مارس 2021

القاهرة - (مصراوي)
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

رفضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة التصويت عن دائرة ميت غمر بالدقهلية بإعلان خسارته في الانتخابات.

طفلة صغيرة لم تتجاوز العامين، أمسكت دميتها لتلهو كما اعتادت كل صباح، لكن السيناريو اليومي كتب به بشكل مأساوي مشهدها الأخير في حياتها التي لم تبدأ بعد.

كشفت تحقيقات نيابة السلام تفاصيل مقتل شاب داخل شقته بشارع جمال عبدالناصر في مدينة السلام.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، موظفًا بالسجن 3 سنوات بتهمة التزوير والاستيلاء على شريحة هاتف لاعب الأهلي وليد سليمان.

حجزت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد القمح الكبرى" لجلسة 26 أبريل؛ للحكم.

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