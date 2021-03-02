محافظ أسوان يطلق مبادرة "1000 فني ماهر" للتأهيل لسوق العمل

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مصراوي Masrawy

أسوان - إيهاب عمران:

أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، مبادرة " 1000 فني ماهر" والتي تستهدف تأهيل الكوادر الشبابية القادرة على اقتحام سوق العمل للشباب والفتيات المتسربين من التعليم، بالإضافة إلى حملة المؤهلات المتوسطة والعليا.

قالت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان والمشرف العام على المبادرة، إن هذه المبادرة جاءت بمقترح وآلية تنفيذ من مديرية التربية والتعليم بإشراف من الدكتور خالد قبيصي، وبدعم من محافظ أسوان.

تتضمن المبادرة تنظيم دورات تدريبية "عملي / نظري" من 120 إلى 200 ساعة تدريبية في فترة زمنية تتراوح ما بين من 3 إلى 4 ساعات يوميًا، تستضيفها مدارس التعليم الفني الصناعي.

ويشمل التدريب تخصصات التبريد والتكييف والكهرباء، إلى جانب التشكيل واللحام والمباني والتشطيبات والأعمال الصحية، علاوة على الملابس الجاهزة للإناث.

يتم تلقي الطلبات إلكترونيًا على ..اضغط هنا

وسيجرى الاختيار طبقًا لأولوية التقديم.