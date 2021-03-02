أمن كفرالشيخ يضبط 5 متهمين بخطف طفل لإجبار والده على سداد دين

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كفرالشيخ - إسلام عمار:

نجح رجال مباحث مركز شرطة سيدي سالم في كفرالشيخ، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، وفرع الأمن العام بمديرية أمن كفر الشيخ، في إعادة طفل إلى أحضان أسرته، وإلقاء القبض على 5 متهمين يقيمون بمحافظة الإسكندرية، بسبب خلافات مالية مع والده.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بتلقيه بلاغًا من المدعو "إ.ع"، 35 عامًا، تاجر ماشية، يقيم بقرية البلاصي التابعة لمركز سيدي سالم، يدعي اختطاف نجله "علي" 8 أعوام، متهمًا 5 أشخاص يقيمون بمحافظة الإسكندرية، بأنهم وراء خطفه.

بالعرض على اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفرالشيخ، أمر بتشكيل فريق بحث جنائي تراسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونه النقيب احمد العيسوي، لكشف غموض واقعة اختطاف الطفل، وتكثيف التحريات اللازمة حول الأشخاص الخمسة المشتبه خطفهم للطفل.

توصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء الواقعة كل من "وائل.م.ش"، و"أحمد.م.أ"، و"وقيم.ح.و"، و"حمادة.م.م"، و"أحمد.ا.ر"، عاطلين، يقيمون بمنطقة أبوسليمان بمحافظة الإسكندرية.

كما تبين من تحريات فريق البحث الجنائي، أن هناك تعاملات تجارية بين والد الطفل المختطف، وأنه لم يلتزم بسداد مبلغ مستحق عليه قيمته 400 ألف جنيه، وأن المذكورين طالبوه أكثر من مرة بسداده لكنه رفض، وقبل الواقعة بثلاثة أيام، جمعهم لقاء بوالد الطفل، وحدثت مشادة كلامية بينهم فنفذوا عملية خطف الطفل، لإجبار والده على رد المبلغ.

ألقي القبض على المتهمين الخمسة بمأمورية شرطية توجهت من مركز شرطة سيدي سالم إلى منطقة أبوسليمان بمحافظة الإسكندرية، مسقط رأس المتهمين الخمسة، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وفق ما جرى ذكره في تحريات فريق البحث الجنائي، فيما جرى تسليم الطفل لأسرته.

حُرر بذلك المحضر رقم 1218 لسنة 2021 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.