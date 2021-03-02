أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد

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حصد الإسباني كارلوس هيرنانديز مدرب نادي الشباب والأرجنتيني إيفر بانيغا نجم نادي الشباب وكاسيو أنجوس حارس مرمى نادي التعاون وعبد الرحمن غريب لاعب نادي الأهلي جوائز الأفضلية لشهر فبراير للجولات (16،17،18،19،20،21) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفقًا لاختيار الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن جائزة أفضل مدرب في شهر فبراير ذهبت لكارلوس هيرنانديز، فيما جاء اختيار إيفر بانيغا لجائزة أفضل لاعب، وحصد كاسيو أنجوس حارس التعاون جائزة أفضل حارس، في حين تم اختيار عبد الرحمن غريب لاعب فريق الأهلي لجائزة أفضل لاعب واعد.



وكانت الرابطة قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد.