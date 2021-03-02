تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 27 سفينة حاويات وبضائع، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس وانتعاشة حركة الملاحة البحرية.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان، أن حركة الصادر تضمنت 1500 طن يوريا، و7550 طن رمل و7680 طن زيت، و17 طن خشب زان و5940 طن ملح و2031 طن أسمنت.

أضاف المركز أن حركة الوارد شملت 14980 طن ذرة، و2408 طن خشب زان و3989 طن فول و386 طن زيت طعام، و18781 طن قمح و4850 طن ميثانول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 115227 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 122432 طنا.​