وفد من الصحة يزور بني سويف لمتابعة حملة شلل الأطفال

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بني سويف - حمدي سليمان:

التقى محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الثلاثاء، وفدًا من وزارة الصحة وممثل منظمة الصحة العالمية، يزور المحافظة لمتابعة أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

الوفد يضم الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، والدكتور عصام عثمان مدير البرنامج الموسع للتطعيمات، والدكتور مجدي شرف ممثل منظمة الصحة العالمية.

خلال اللقاء ناقش المحافظ مع الوفد بعض الموضوعات والملفات الخاصة بقطاع الصحة، حيث جرى استعراض الجهود التي تنفذها المحافظة في مجال مجابهة تداعيات انتشار فيروس الكورونا وخطة المديرية التي ينفذها الطب الوقائي في هذا المجال، بالإضافة إلى متابعة مستجدات سير العمل في الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.