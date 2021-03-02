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مد فترة تلقي طلبات تعويضات النوبيين حتى 16 مارس

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مد فترة تلقي طلبات تعويضات النوبيين حتى 16 مارس مد فترة تلقي طلبات تعويضات النوبيين حتى 16 مارس

مصراوي Masrawy

08:15 م الثلاثاء 02 مارس 2021

أسوان - إيهاب عمران:

وافقت اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويضات أبناء النوبة، بمد فترة تلقي الطلبات للمرة الثانية، حتى 16 مارس الجاري، وكانت قد بدأت في 17 يناير الماضي.

قال محافظ أسوان أشرف عطية إنه في إطار حرص على تقديم كافة التيسيرات لأبناء النوبة، جرى إعطاء مهلة جديدة لاستكمال المستندات والأوراق المطلوبة لـ 5329 مستحقًا، وذلك من إجمالي 11 ألفًا و500 مستحق، حيث تقدم في المرحلة الأولى 6171 مستحقًا.

في السياق، أوضح المحافظ أنه جرى تخصيص 16 لجنة لتلقى الطلبات يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

تتوزع اللجان بواقع 4 لجان بمركز ومدينة أسوان لتلقى طلبات التقنين في تملك الأراضي المقام عليها المساكن لمتضرري إنشاء وتعلية خزان أسوان، إلى جانب لجنة بمقر إدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الانتفاع في الجزر. وأيضًا 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة مخصصة لتعويضات المساكن لمتضرري إنشاء السد العالي، فضلاً عن لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقي طلبات تعويضات الأراضي الزراعية.

اقرأ أيضًا: تفاصيل اجتماع اللجنة الوطنية لقواعد صرف تعويضات متضرري النوبة

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