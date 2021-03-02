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تونس: اكتشاف سلالة كورونا البريطانية في البلاد

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تونس: اكتشاف سلالة كورونا البريطانية في البلاد تونس: اكتشاف سلالة كورونا البريطانية في البلاد

مصراوي Masrawy

07:04 م الثلاثاء 02 مارس 2021

تونس - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف السلالة المتحورة من المستجد المكتشفة في بريطانيا، والتي تعرف بطفرة لندن، في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن نظام المراقبة في البلاد لم يكشف حتي الآن أي نوع من السلالة المتحورة في جنوب أفريقيا أو البرازيل في تونس، مؤكدة أن فيروس كورونا المستجد لا يزال منتشرا في تونس.
ودعت وزارة الصحة إلى مواصلة الحذر واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعلنة من قبلها

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مصراوي Masrawy

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