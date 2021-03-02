جامعة أسيوط بصدد التحقيق مع أستاذ "امتحان بن شرقي"

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن إدارة الجامعة بصدد التحقيق في واقعة أستاذ القانون الدولي الخاص والمنتدب إلى جامعة سوهاج، بشأن وضع سؤال في امتحان الفرقة الرابعة، تضمن افتراض "وفاة لاعب نادي الزمالك" أشرف بن شرقي.

أوضح رئيس الجامعة أن التحقيق سيبدأ فور وصول شكوى رسمية من جامعة سوهاج، مشيرًا إلى توقيع الجزاء المناسب بشأن صاحبها.

وجاء بيان جامعة أسيوط "بالتأكيد على الأعراف والنظم الجامعية والتي تنص على أهمية الحفاظ على جدية وانضباط ورق الأسئلة الموضوعة في مختلف الكليات، ترفض إدارة جامعة أسيوط استخدام الشخصيات العامة أو المساس بأسمائهم فى وضع الامتحانات بغرض جذب الانتباه اوإثارة البلبلة. سوف تقوم إدارة جامعة أسيوط بإحالة تلك الواقعة إلى التحقيق فور وصول شكوى رسمية من جامعة سوهاج لتقدير حجم المخالفة وتوقيع الجزاء المناسب بشأن صاحبها مرتكبها".

بينما أهابت إدارة الجامعة بوسائل الإعلام والجمهور على صفحات التواصل الاجتماعي عدم الانخراط وراء الأقاويل التي من شأنها إثارة البلبلة مع ضرورة إتاحة الوقت لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والمتبعة في مثل ذلك النوع من المخالفات".

وقد قررت جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، وقف انتداب عضو هيئة تدريس وإحالته للتحقيق، بعد وضعه سؤالا افترض وفاة اللاعب المغربي ومهاجم نادى الزمالك أشرف بن شرقي بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده بمصر.

وجاء في السؤال الذي افترضه واضعه:"ظهور مشاكل بين زوجة بنشرقي وأولاده وشقيق له مصري الجنسية يقيم بسوهاج، على تركته الضخمة التي تركها انتهت بدعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم، ويطلب واضع الامتحان من الطلاب الإجابة على أسئلة بهذا الصدد وفقًا لدراستهم لمادة القانون الدولي".